На фестивале молодежи Голикова поделилась 10 принципами достижения успеха

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова на Всемирном фестивале молодежи и студентов поделилась с участниками десятью принципами успешного человека, сформулированными исходя из собственного опыта.

"Через 10-15 лет вы будете жить в новой реальности. Реальности, которая потребует от вас еще больших профессиональных знаний", — сказала Голикова. "Я попыталась проанализировать свой путь и поделюсь с вами 10 соображениями, которые, как мне кажется, являются необходимыми критериями, для того, чтобы быть успешными в будущем", — продолжила она.

"Первое — знание иностранных языков, сегодня это престает быть профессией, но это важно с точки зрения общения. Второе — продолжать развиваться и профессионально, и нравственно, поставить себе цель узнавать что-то новое каждый день — времена, когда учились только в школе и ВУЗе прошли", — подчеркнула Голикова.

Также необходимо оценивать себя и окружающих в первую очередь по реальным делам, а не по декларациям. Четвертое — стараться работать с теми, кто сильнее вас, именно такие люди помогут вам расти. Пятое — стараться заниматься той работой, которая нравится. "Напоминаю Конфуция: выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется работать ни дня в твоей жизни", — напомнила Голикова.

Шестое, отметила она, — читать, потому что читая человек расширяет для себя перспективы и получает новые знания. "Седьмое — изучать новые технологии, которые позволяют усовершенствовать любой процесс, восьмое — заниматься нетворкингом, девятое — найти способы улучшить все, что можно, смотреть на все с критической точки зрения и искать возможности для совершенствования. И, наконец, десятое — пробовать все новое, никогда не знаешь, где именно тебя настигнет новый порыв вдохновения, принимать новые вызовы, брать на себя риск и самое главное — не бояться принимать решения и нести ответственность за эти решения", — заключила Голикова.

МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.