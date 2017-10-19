В Кремле оценили участие Суркова в открытии памятника воевавшим в Донбассе

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Участие помощника президента РФ Владислава Суркова в открытии первого в стране памятника воевавшим на юго-востоке Украины российским добровольцам не дискредитирует РФ, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Торжественное открытие памятника "Героям Донбасса" состоялось в Ростове-на-Дону 16 октября. На церемонии открытия монумента присутствовали глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, Сурков, глава города Виталий Кушнарев.

"Нет, мы так не считаем, потому что все-таки речь идет о том, что герои, как говорят авторы памятника, защищали людей на Донбассе от агрессии экстремистских элементов, которые шли со стороны Украины. Вы знаете, какие события спровоцировали все то, что сейчас происходит и продолжает происходить на востоке Украины. Поэтому мы не считаем, что это какая-то дискредитация", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не дискредитирует ли участие Суркова в мероприятии статус РФ как страны-посредника в урегулировании конфликта.