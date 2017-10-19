Кузнецова поддержала идею Яровой о наказаниях за педофилию

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова поддержала предложение об отмене сроков давности по преступлениям сексуального характера в отношении детей.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в четверг предложила отменить сроки давности по преступлениям сексуального характера в отношении детей для того, чтобы была обеспечена неотвратимость наказания для преступников.

"Сегодня прозвучал ряд важных тезисов, которые нужно соблюсти: это введение определенного реестра… фиксация должна быть, пожизненный административный надзор (за людьми, привлекавшимися к ответственности за преступления против половой неприкосновенности детей – ред.) и исключение такого пункта, как срок давности. К сожалению, сейчас проявляются те преступления, которые были совершены много лет назад, но сегодня нет возможности наказать преступника", — сказала Кузнецова журналистам по итогам заседания рабочей группы ГД по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии.

Она также призвала разработать меры по ограничению возможности общения педофилов с несовершеннолетними в интернете. "Интернет-пространство открыто до сих пор. Поэтому меры, которые помогут ограничить и вот это поле для несовершеннолетних, безусловно, нужны", — считает омбудсмен.

По словам Кузнецовой, доля преступлений в отношении половой неприкосновенности выросла "с 8 тысяч с лишним в 2012 году до 12 тысяч с лишним сегодня".

Детский омбудсмен также считает, что поддержка в таких случаях должна оказываться не только пострадавшему ребёнку, но и всей его семье.

По словам Кузнецовой, обсуждаемый законопроект нуждается в доработке, однако он "на правильном пути".