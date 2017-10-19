МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В России нужно сделать уголовным преступлением пропаганду педофилии, гомосексуализма и других нетрадиционных отношений среди детей, считает замначальника отдела по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности Главного управления уголовного розыска МВД РФ Сергей Алабин.

"Был озвучен вопрос по поводу пропаганды педофилии, гомосексуализма, нетрадиционных отношений и так далее. Лично я считаю, что существующая административная ответственность малоэффективна, там штрафы предусмотрены. Если бы это возвести, например, в ранг уголовной ответственности, то я надеюсь, что мы сохраним наше поколение, которое не должно вырасти ориентированным на педофилию, нетрадиционные отношения и так далее", — сказал Алабин на заседании рабочей группы в Госдуме под председательством Ирины Яровой.

Сегодня в России за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних предусмотрены штрафы и другие административные наказания по статье 6.21 КОАП РФ.