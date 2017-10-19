Яровая заявила о необходимости линейного учета дел о педофилии

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Вице-спикер ГД Ирина Яровая попросит генпрокурора РФ Юрия Чайку ввести линейную систему учета возбужденных уголовных дел за преступления сексуального характера против несовершеннолетних.

"У нас фактически статика ведется таким образом, что соотнести от начала до конца, в отношении кого, как и при каких обстоятельствах совершаются преступления, для того, чтобы вырабатывать комплекс профилактических мер, фактически невозможно", — заявила Яровая в четверг в ходе заседания рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии.

Яровая отметила, что сегодня же направит на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки с письмо с конкретными предложениями.

"Мы предлагаем ввести линейную систему учета возбужденных уголовных с указанием статьи, по которой возбуждаются уголовные дела, возраст жертвы, отношение жертвы к преступнику, родители, совместно проживающие лица, служебная зависимость, единичность, неоднократность, рецидив, имело ли место укрывательство, становился ли преступник сам жертвой насилия", — сказала она.

Парламентарий подчеркнула, что нужно выстроить именно такую линейную цепочку оценки по каждому уголовному делу, потому что без понимания линейной зависимости разрабатывать комплексные меры по борьбе с подобными преступлениями сложно.