В Роскомнадзоре заявили, что нареканий к работе CNN у них нет

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил РИА Новости, что в настоящее время у ведомства нет нареканий к работе CNN, "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что комиссия по защите госсуверенитета предложила Минкомсвязи ввести ограничения в отношении действующих на территории России пяти американских СМИ. В списке есть "Голос Америки", "Радио Свобода" и CNN.

"В настоящее время нет. У нас CNN исправил все те нарушения, которые мы выявили, исполнил предписание, нам об этом сообщил, в настоящее время проблема снята", — ответил Субботин РИА Новости на вопрос, есть ли в настоящее время нарекания к работе перечисленных СМИ.