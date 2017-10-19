Абу-Даби передаст флаг чемпионата профмастерства WorldSkills Казани

КАЗАНЬ, 19 окт — РИА Новости, Ирина Дурницына. Флаг мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills будет передан Казани от Абу-Даби в четверг в рамках церемонии закрытия чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2017 проходит в столице ОАЭ Абу-Даби 14-19 октября. В нем участвуют около 1,3 тысячи конкурсантов и 1,5 тысячи экспертов из 59 стран. Соревнования проводятся в 51 компетенции. Следующий мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Казани летом 2019 года. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

"Во время закрытия чемпионата WorldSkills Abu Dhabi 2017 состоится церемония передачи флага WorldSkills делегации Российской Федерации — страны, которая в 2019 году примет соревнования мирового чемпионата по профессиональному мастерству в городе Казани", — говорится в сообщении.

Планируется, что флаг WorldSkills от организаторов чемпионата в Абу-Даби примут глава российской делегации зампред правительства РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению мирового чемпионата WorldSkills в Казани Ольга Голодец, президент Татарстана, зампред оргкомитета Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, гендиректор союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" Роберт Уразов и другие. Затем флаг доставят в Сочи, где будет дан старт проекту "Эстафета флага WorldSkills".

Ранее Дирекция спортивных и социальных проектов (соорганизатор чемпионата в Казани) сообщала, что после передачи флага WorldSkills Казани он отправится в путешествие по 33 городам в 21 стране, которые ранее принимали мировые чемпионаты по стандартам WorldSkills. Завершится эстафета флага WorldSkills в столице Татарстана в день церемонии открытия чемпионата 2019 года. По информации организаторов, маршрут эстафеты пройдет не только по Земле: в декабре этого года планируется отправить флаг в космос.

WorldSkills International — международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. Региональные чемпионаты проходят более чем в половине субъектов РФ. Казань в 2014 и 2015 годах принимала второй и третий национальные чемпионаты WorldSkills Russia. Также столица Татарстана готовится принять следующий национальный чемпионат по профмастерству в 2018 году.

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