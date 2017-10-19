ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к Ксении Собчак

10:2319.10.2017
(обновлено: 10:45 19.10.2017)
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ксения Собчак, заявившая накануне о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, хорошо известна россиянам, но отношение к ней отрицательное, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представивший данные опросов о несистемной оппозиции и оценках телеведущий россиянами.
Собчак, которой в ноябре исполнится 36 лет, заявила о своих президентских амбициях в своем аккаунте в соцсети Instagram, сделав ссылку на сайт sobchakprotivvseh.ru
. Она призвала прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать. Телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех". Свою карьеру на телевидении она начинала как ведущая в реалити-шоу "Дом-2" и "Блондинка в Шоколаде ". В настоящее время на канале "Дождь" выходит передача Ксении "Собчак живьем". С мая 2012 года по декабрь 2014 года Собчак занимала пост главного редактора женского журнала SNC, а с декабря 2014 года стала главным редактором журнала L`Officiel Россия.
"Известность Ксении Собчак высока, но отношение россиян к ней носит выраженно отрицательный характер. В этом смысле она действительно "Кандидат против всех" — или, как минимум, "Не для всех", — говорится в сообщении на сайте службы.
Такой вывод ВЦИОМ сделал после анализа своих опросов, проведенных в 2012-2016 годах в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России, объем выборки — 1600 человек, размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.
"Имя Ксении Собчак знакомо почти каждому россиянину (в ходе опроса 2015 г заявили, что слышали о ней, 95% респондентов). Однако отношение к Собчак у граждан скорее отрицательное: об этом сказали 60% тех, кому она известна (доля положительных ответов — 21%). Среди россиян, знакомых с понятием "несистемная оппозиция" (всего 12% по данным 2016 г), Ксению Собчак к ней причисляют 4% (или менее 1% респондентов по выборке в целом)", — сообщает ВЦИОМ.
Политологи, опрошенные РИА Новости, считают, что выдвижение кандидатуры Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года привлечет молодежь и протестный сектор, что будет способствовать повышению явки, хотя вряд ли телеведущая может рассчитывать на результат выше 2-3%.
Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде. Ее отец, Анатолий Собчак, с 1991 по 1995 год был мэром Санкт-Петербурга, мать, Людмила Нарусова, является сенатором от республики Тыва.
Параллельно с обучением в школе Собчак занималась балетом при Мариинском театре и живописью на занятиях в Эрмитаже.
В 1998 году Собчак поступила на факультет международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, но после переезда в Москву перевелась в МГИМО. В 2004 году она получила степень магистра на факультете политологии этого вуза.
Карьера в шоу-бизнесе началась для Собчак с работы ведущей в шоу "Дом-2". К настоящему моменту в копилке звезды больше десяти проектов на радио и телевидении, а также работа главным редактором журналов SNC и L’Officiel.
Собчак находит время и на съемки в кино. В 35 годам она сыграла уже порядка 16 ролей в фильмах и сериалах.
Ксения Собчак принимала активное участие в акциях оппозиции. В мае 2012 года она была оштрафована за нарушение порядка проведения митинга во время "народных гуляний" на Никитском бульваре, а в июне СК провел обыск в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади.
Собчак позирует фотографам перед церемонией награждения музыкальной премии "Муз-ТВ 2011".
Телеведущая на церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Glamour в "Геликон-опере" в Москве.
Перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
Собчак на премьере фильма "Голодные Игры: Сойка-Пересмешница. Часть 2" в кинотеатре "Москва".
Ксения Собчак в роли ведущей финала конкурса "Мисс-Украина 2011" .
Ксения Собчак и Максим Галкин на XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2017" в СК "Олимпийский" в Москве.
В феврале 2013 года Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В ноябре 2016 года у них родился сын Платон.
Главный редактор L'Officiel перед премьерой фильма режиссёра Александра Молочникова "Мифы" на кинофестивале "Кинотавр" в Сочи.
На показе коллекции одежды дизайнера Александра Арутюнова в рамках недели моды в Москве "Сделано в России".
Ксения Собчак присутствует перед началом церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце.