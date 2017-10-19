ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к Ксении Собчак

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ксения Собчак, заявившая накануне о своем намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, хорошо известна россиянам, но отношение к ней отрицательное, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представивший данные опросов о несистемной оппозиции и оценках телеведущий россиянами.

Собчак, которой в ноябре исполнится 36 лет, заявила о своих президентских амбициях в своем аккаунте в соцсети Instagram, сделав ссылку на сайт sobchakprotivvseh.ru . Она призвала прийти и проголосовать на выборах, хотя многие предлагают их бойкотировать. Телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех". Свою карьеру на телевидении она начинала как ведущая в реалити-шоу "Дом-2" и "Блондинка в Шоколаде ". В настоящее время на канале "Дождь" выходит передача Ксении "Собчак живьем". С мая 2012 года по декабрь 2014 года Собчак занимала пост главного редактора женского журнала SNC, а с декабря 2014 года стала главным редактором журнала L`Officiel Россия.

"Известность Ксении Собчак высока, но отношение россиян к ней носит выраженно отрицательный характер. В этом смысле она действительно "Кандидат против всех" — или, как минимум, "Не для всех", — говорится в сообщении на сайте службы.

Такой вывод ВЦИОМ сделал после анализа своих опросов, проведенных в 2012-2016 годах в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России, объем выборки — 1600 человек, размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

"Имя Ксении Собчак знакомо почти каждому россиянину (в ходе опроса 2015 г заявили, что слышали о ней, 95% респондентов). Однако отношение к Собчак у граждан скорее отрицательное: об этом сказали 60% тех, кому она известна (доля положительных ответов — 21%). Среди россиян, знакомых с понятием "несистемная оппозиция" (всего 12% по данным 2016 г), Ксению Собчак к ней причисляют 4% (или менее 1% респондентов по выборке в целом)", — сообщает ВЦИОМ.

Политологи, опрошенные РИА Новости, считают, что выдвижение кандидатуры Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года привлечет молодежь и протестный сектор, что будет способствовать повышению явки, хотя вряд ли телеведущая может рассчитывать на результат выше 2-3%.