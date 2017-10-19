"Аврора" готова принять на работу бывших сотрудников "ВИМ-Авиа"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 окт – РИА Новости. Авиакомпания "Аврора" готова принять на работу сотрудников "ВИМ-Авиа", находящейся в тяжелом финансовом положении, однако пока заявлений от них не поступало, сообщила в четверг РИА Новости пресс-секретарь единого дальневосточного перевозчика Татьяна Козырева.

"Сейчас в банке данных "Авроры" есть вакансии инженера по эксплуатации воздушного судна, командира воздушного судна DНС-8 и авиатехника для работы в Южно-Сахалинске. Авиакомпания готова рассмотреть всех кандидатов на данные вакансии", — сообщила Козырева.

В "Авроре" рассказали, что компания готова оплатить проезд к месту работы, а также частично компенсировать затраты на аренду жилья.

Ранее Росавиация сообщала, что сосредоточена на содействии в трудоустройстве летного, кабинного и инженерно-технического состава "ВИМ-Авиа", соответствующие запросы о наличии свободных вакансий направлены более чем в 90 авиапредприятий страны, включая организации московского авиационного узла.

Накануне на сайте ведомства опубликовали список более 20 перевозчиков, аэропортов и других авиапредприятий, в которых есть свыше 900 вакансий среди летного состава, бортпроводников, инженерно-технического персонала и других служб.

В конце сентября несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в РФ, так и за рубежом столкнулись с массовыми задержками рейсов из-за финансовых проблем перевозчика. Общая кредиторская задолженность компании, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливозаправочными комплексами.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 17 октября говорил, что "ВИМ-Авиа" будет обанкрочена, если не найдется инвестор.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что "ВИМ-Авиа" может выполнить еще несколько рейсов после 15 октября, однако в целом активная летная деятельность перевозчика будет свернута. По его словам, Минтранс огласит свою позицию по судьбе сертификата эксплуатанта компании после завершения ее перевозок.