Милонов попросил запретить проведение Хэллоуина в школах и детских садах

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов направил обращение министру образования и науки России Ольги Васильевой с просьбой запретить проведение Хэллоуина в российских школах и детских садах, сообщает пресс-служба парламентария.
По мнению Милонова, в России уже давно назрела потребность в том, чтобы оградить детей "от тлетворного негативного влияния Хэллоуина". Многие субъекты РФ уже предпринимали шаги по запрету празднования Хэллоуина в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, отмечает парламентарий.
Он указывает на то, что "взрослые и дети в Хэллоуин активно изображают вампиров, оборотней, маньяков, убийц, монстров и прочую нечисть, устраивают жестокие розыгрыши, оргии, попрошайничают".
Депутат ссылается на мнение специалистов, которые считают, что процесс подготовки и празднования Хэллоуина может однозначно негативно отразиться на психике детей.
Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Наиболее широко отмечается в США и Канаде, в последнее время он стал популярным в Европе и России.