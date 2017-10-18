Антитабачная концепция хочет расширить число мест, где запрещено курение

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы, внесенная на рассмотрение правительства РФ, предусматривает расширение числа мест, где запрещено курение, также предлагается установить новые правила торговли табаком и включить помощь при отказе от курения в программу госгарантий, следует из текста проекта концепции.

В среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что на рассмотрение в правительство РФ внесена новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу.

"Целью концепции является снижение распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов к 2022 году и создание условий для дальнейшего устойчивого снижения уровня распространенности потребления табака среди населения Российской Федерации, что позволит достичь ежегодного снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака", — отмечается в документе.

Как следует из проекта концепции, к 2022 году планируется снизить распространенность употребления табака населением РФ на 5%, увеличить налог на табачные изделия, установив специфическую ставку акцизов с доведением до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ. Власти собираются вести профилактику распространения новых форм и видов табачных изделий, в том числе таких, которые потребляются путем вдыхания аэрозоля или пара, запретить производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий, повысить осведомленность населения о рисках для здоровья.

Антитабачная госполитики



Новая концепция предусматривает ряд мер, направленных на противодействие потреблению табака.

Проект предлагает внести изменения в законодательство РФ для установления правил поведения госслужащих при взаимодействии с табачными организациями и лицами, лоббирующими их интересы. Также предлагается запретить участие представителей табачных организаций и лоббистов их интересов в каких-либо комитетах или консультативных группах при органах государственной власти, а также при комитетах и рабочих группах общественных палат, где формируется или осуществляется политика по борьбе с табаком или в сфере общественного здравоохранения.

"(Предлагается) введение для табачных организаций и юридических лиц, получающих от них финансовую помощь, обязанности по представлению информации о затратах на маркетинг, доходным статьям и любому другому виду деятельности, включая лоббирование, благотворительность и пожертвования на другие виды деятельности; введение ответственности табачных организаций и юридических лиц, получающих от них финансовую помощь, за непредставление информации, которую они обязаны предоставлять, а также за предоставление ложной и вводящей в заблуждение информации", — отмечается в тексте концепции.

Документ предлагает ввести ограничения на показ в художественных фильмах товарных знаков табачных изделий и запретить господдержку фильмов, где демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака.

Для предотвращения незаконной торговли табаком предлагается ввести лицензии для производителей, обеспечить маркировку табака и создать систему прослеживания продукции с учетом интересов национальной безопасности, без участия табачных организаций и связанных с ними структур.

Ценовые меры



В документе обращается внимание, что отходы от сигарет наносят урон окружающей среде, поэтому целесообразно распространить ответственность за последствия использования курительных табачных изделий на их производителей за счет введения экологического налога на сигареты.

Кроме того, в концепции оговаривается, что появление новых, привлекательных для подростков табачных изделий и имитирующих их товаров, таких как электронные средства доставки никотина, нагреваемый табак, кальян, нюхательный табак, растворимый табак, требует введения дополнительных мер, ограничивающих их обращение и реализацию лицам, не достигшим 18 лет.

В городах предлагается ограничить розничную продажу табачных изделий: их продажу хотят разрешить только в торговых объектах общей площадью не менее 50 квадратных метров, а в магазинах площадью больше 100 квадратных метров она будет идти лишь в специально отведенных местах, с выдачей табачной продукции непосредственно продавцом и использованием контрольно-кассовой техники исключительно для торговли табачной продукцией. Расстояние "табачной" кассы от контрольно-кассовой техники, используемой для торговли другими товарами, должно быть не менее пяти метров.

Ограничение мест курения и предупреждения на пачках



Концепция предусматривает расширение перечня помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма.

В число таких мест предлагается внести надземные и подземные переходы, помещения коммунальных квартир, все виды автомобильного общественного транспорта при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, а также личный транспорт, если в нем присутствуют дети. Также проект включает запрет на курение на остановках, на расстоянии 3 метров от них, на расстоянии 3 метров от входа в здания торговых центров и в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения.

В организациях общественного питания предлагается запретить использовать изделия для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей, не содержащих табачного листа (в том числе кальянов).

Концепция предлагает обеспечить ротацию предупреждений на упаковках о вреде табака с их полной заменой не реже одного раза в три года, а также ввести запрет на использование при производстве табачных изделий ингредиентов со вкусами пищевых продуктов (ароматизаторов) и красителей, а также добавок, усиливающих эффект привыкания, расширяющих дыхательные пути, обеспечивающих анестетический эффект, маскирующих запах и видимость табачного дыма.

На упаковках некурительных табачных изделий не должно быть ничего, что могло бы вызвать ассоциацию с пищевым продуктом или лекарственным средством, включая лекарственные травы.

Медпомощь населению



Документ предусматривает оказание населению медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака, в частности, помощь в рамках программы госгарантий.

Концепция предполагает увеличение функционала бесплатной консультативной телефонной линии по оказанию помощи, направленной на отказ от табака, в том числе с учетом потребностей граждан, живущих в разных часовых поясах.

Также в рамках концепции указывается на необходимость разработки и внедрения эффективных программ и технологий мотивирования лиц к отказу от табака, обеспечение доступности эффективных фармакологических препаратов для лечения табачной зависимости, обучение медработников эффективным методам медицинской помощи, направленной на отказ от потребления табака.