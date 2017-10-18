РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Антитабачная концепция хочет расширить число мест, где запрещено курение

21:0718.10.2017
(обновлено: 21:09 18.10.2017)
01024
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСигаретыСигареты
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы, внесенная на рассмотрение правительства РФ, предусматривает расширение числа мест, где запрещено курение, также предлагается установить новые правила торговли табаком и включить помощь при отказе от курения в программу госгарантий, следует из текста проекта концепции.

В среду министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что на рассмотрение в правительство РФ внесена новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу.

Геннадий Онищенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Онищенко предложил полностью запретить электронные сигареты

"Целью концепции является снижение распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов к 2022 году и создание условий для дальнейшего устойчивого снижения уровня распространенности потребления табака среди населения Российской Федерации, что позволит достичь ежегодного снижения показателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных с потреблением табака", — отмечается в документе.

Как следует из проекта концепции, к 2022 году планируется снизить распространенность употребления табака населением РФ на 5%, увеличить налог на табачные изделия, установив специфическую ставку акцизов с доведением до среднего уровня стран Европейского региона ВОЗ. Власти собираются вести профилактику распространения новых форм и видов табачных изделий, в том числе таких, которые потребляются путем вдыхания аэрозоля или пара, запретить производство, ввоз и обращение некурительных табачных изделий, повысить осведомленность населения о рисках для здоровья.

Антитабачная госполитики

Новая концепция предусматривает ряд мер, направленных на противодействие потреблению табака.

Знак Курение запрещено. Архивное фото
© Fotolia / jhk2303
В ОП приветствуют любые меры борьбы с распространением курения в России

Проект предлагает внести изменения в законодательство РФ для установления правил поведения госслужащих при взаимодействии с табачными организациями и лицами, лоббирующими их интересы. Также предлагается запретить участие представителей табачных организаций и лоббистов их интересов в каких-либо комитетах или консультативных группах при органах государственной власти, а также при комитетах и рабочих группах общественных палат, где формируется или осуществляется политика по борьбе с табаком или в сфере общественного здравоохранения.

"(Предлагается) введение для табачных организаций и юридических лиц, получающих от них финансовую помощь, обязанности по представлению информации о затратах на маркетинг, доходным статьям и любому другому виду деятельности, включая лоббирование, благотворительность и пожертвования на другие виды деятельности; введение ответственности табачных организаций и юридических лиц, получающих от них финансовую помощь, за непредставление информации, которую они обязаны предоставлять, а также за предоставление ложной и вводящей в заблуждение информации", — отмечается в тексте концепции.

Документ предлагает ввести ограничения на показ в художественных фильмах товарных знаков табачных изделий и запретить господдержку фильмов, где демонстрируются табачные изделия и процесс потребления табака.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Скворцова рассказала о новой антитабачной концепции

Для предотвращения незаконной торговли табаком предлагается ввести лицензии для производителей, обеспечить маркировку табака и создать систему прослеживания продукции с учетом интересов национальной безопасности, без участия табачных организаций и связанных с ними структур.

Ценовые меры

В документе обращается внимание, что отходы от сигарет наносят урон окружающей среде, поэтому целесообразно распространить ответственность за последствия использования курительных табачных изделий на их производителей за счет введения экологического налога на сигареты.

Кроме того, в концепции оговаривается, что появление новых, привлекательных для подростков табачных изделий и имитирующих их товаров, таких как электронные средства доставки никотина, нагреваемый табак, кальян, нюхательный табак, растворимый табак, требует введения дополнительных мер, ограничивающих их обращение и реализацию лицам, не достигшим 18 лет.

В городах предлагается ограничить розничную продажу табачных изделий: их продажу хотят разрешить только в торговых объектах общей площадью не менее 50 квадратных метров, а в магазинах площадью больше 100 квадратных метров она будет идти лишь в специально отведенных местах, с выдачей табачной продукции непосредственно продавцом и использованием контрольно-кассовой техники исключительно для торговли табачной продукцией. Расстояние "табачной" кассы от контрольно-кассовой техники, используемой для торговли другими товарами, должно быть не менее пяти метров.

Замглавы Минэкономразвития РФ Олег Фомичев. Архивное фото
© Фото предоставлено Минэкономразвития РФ
Минэкономразвития против идеи запретить курение в 10 метрах от подъездов

Ограничение мест курения и предупреждения на пачках

Концепция предусматривает расширение перечня помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма.

В число таких мест предлагается внести надземные и подземные переходы, помещения коммунальных квартир, все виды автомобильного общественного транспорта при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, а также личный транспорт, если в нем присутствуют дети. Также проект включает запрет на курение на остановках, на расстоянии 3 метров от них, на расстоянии 3 метров от входа в здания торговых центров и в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения.

В организациях общественного питания предлагается запретить использовать изделия для вдыхания продуктов горения, нагревания или испарения табака, а также вдыхания различных смесей, не содержащих табачного листа (в том числе кальянов).

Концепция предлагает обеспечить ротацию предупреждений на упаковках о вреде табака с их полной заменой не реже одного раза в три года, а также ввести запрет на использование при производстве табачных изделий ингредиентов со вкусами пищевых продуктов (ароматизаторов) и красителей, а также добавок, усиливающих эффект привыкания, расширяющих дыхательные пути, обеспечивающих анестетический эффект, маскирующих запах и видимость табачного дыма.

Табличка Курение запрещено. Архивное фото
© Fotolia / Michael Homann
Депутат прокомментировал законопроект о запрете курения у подъездов

На упаковках некурительных табачных изделий не должно быть ничего, что могло бы вызвать ассоциацию с пищевым продуктом или лекарственным средством, включая лекарственные травы.

Медпомощь населению

Документ предусматривает оказание населению медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака, в частности, помощь в рамках программы госгарантий.

Концепция предполагает увеличение функционала бесплатной консультативной телефонной линии по оказанию помощи, направленной на отказ от табака, в том числе с учетом потребностей граждан, живущих в разных часовых поясах.

Также в рамках концепции указывается на необходимость разработки и внедрения эффективных программ и технологий мотивирования лиц к отказу от табака, обеспечение доступности эффективных фармакологических препаратов для лечения табачной зависимости, обучение медработников эффективным методам медицинской помощи, направленной на отказ от потребления табака.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена