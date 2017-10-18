МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России", экс-главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко предложил полностью запретить электронные сигареты.

Ранее в среду глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу внесена на рассмотрение в правительство РФ, она включает ограничения электронных средств доставки никотина, в число которых входят и электронные сигареты.

"Это изобретение (электронные средства доставки никотина — ред.) патологического мышления транснациональных табачных компаний нужно приравнять к сигаретам и распространить на них все те ограничения, которые на них (сигареты — ред.) есть. Но самым правильным будет их просто запретить", — сказал Онищенко РИА Новости.

Парламентарий отметил, что были потрачены "огромные" деньги на изобретение этих "орудий убийств подрастающего поколения" в ответ на те законы, которые были приняты и в Европе и России по ограничению доставки табака.

"И еще нужно, это уже полностью компетенция Минздрава, всех тех медицинских работников, которые пойдут на услужение табачной мафии и будут под разными предлогами оправдывать существование этих изделий (электронных средств доставки табака — ред.), привлекать к ответственности за нарушение святой святых, клятвы врача, которую они все давали, заканчивая медицинский вуз", — выразил свое мнение депутат.