Скворцова рассказала о новой антитабачной концепции

МОНТЕВИДЕО, 18 окт — РИА Новости. Новая антитабачная концепция на 2018-2022 годы и дальнейшую перспективу внесена на рассмотрение в правительство РФ, она включает ограничения электронных средств доставки никотина, сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова на конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В столице Уругвая проходит глобальная конференция ВОЗ по неинфекционным заболеваниям.

"Мы уделяем особое внимание борьбе с табакокурением… В настоящее время разработан следующий шаг концепции по борьбе с табакокурением, которая должна поэтапно вводить новые меры, ограничивающие курение с 2018 по 2022 годы и дальнейшую перспективу. Эта новая концепция внесена в правительство РФ… и включает в себя меры, направленные на ограничение, в том числе, средств электронной доставки никотина", — сказала Скворцова.