Песков прокомментировал слова Познера об интервью с Ходорковским

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 18 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление Владимира Познера об интервью с Михаилом Ходорковским ответил, что речь идёт о неформальном обмене мнениями.

Ранее Познер в интервью видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что передумал приглашать Ходорковского в свою программу после разговора с Песковым.

"Это абсолютно неформальные разговоры, и это не связано с тем, что у кого-то просил разрешения или еще что-то. Это, скорее, такой обмен мнениями", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что много разных вопросов с Познером обсуждает в неформальном плане, это не рабочее общение.