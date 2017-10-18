Новая партия браслетов "Тройка" поступит в московское метро к ноябрю

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Новая партия браслетов со встроенной картой "Тройка" поступит в продажу до конца октября, сообщил РИА Новости первый замначальника московского метрополитена Роман Латыпов в среду.

Браслеты с чипом "Тройки" продавались на станции "Пушкинская" и в сувенирных магазинах на "Маяковской" и "Трубной". Женские браслеты были представлены в девяти цветах, например, зеленом, желтом, розовом, салатовом, черном, а мужские, более крупные по размеру, в двух — красном и черном. С помощью таких браслетов пассажиры могут оплачивать проезд в метро, на МЦК и в наземном транспорте.

© Пресс-служба Московского метрополитена Перейти в фотобанк Женские и мужские силиконовые браслеты с функцией транспортной карты "Тройка" © Пресс-служба Московского метрополитена Перейти в фотобанк Женские и мужские силиконовые браслеты с функцией транспортной карты "Тройка"

"Первая партия силиконовых браслетов с функционалом карты "Тройка", которые поступили в продажу в сувенирные магазины столичного метро в количестве 500 штук, разошлась всего за 3,5 часа. Мы уже заказали новую партию, которая появится в продаже в конце октября", — сказал он.

Пополнить баланс браслета можно в кассах метро или пополнить через мобильное приложение.