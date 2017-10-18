Путин планирует принять участие в церемонии закрытия фестиваля в Сочи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу планирует принять участие в церемонии закрытия всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В субботу он примет участие в церемонии закрытия Всемирного Фестиваля молодежи и студентов, пока планирует", — сказал Песков.

Он также отметил, что президент может пообщаться с участниками ВФМС в четверг.

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.