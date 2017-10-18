РСПП призывает принять участие в конкурсе "Лидеры России"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) приглашает всех желающих принять участие в проекте "Лидеры России".

Цель проекта — поддержать перспективных руководителей со всей страны.

300 финалистов получат по 1 миллиону рублей на персонально выбранную ими программу обучения. Из числа победителей будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Они получат в персональные наставники лучших управленцев страны, среди которых глава администрации президента России Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов, министры Сергей Шойгу, Антон Силуанов, Сергей Лавров, президент РСПП Александр Шохин, а также члены бюро правления РСПП: глава "РЖД" Олег Белозеров, председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин, генеральный директор розничной сети "Магнит" Сергей Галицкий и другие.

Участие в конкурсе может принять любой, вне зависимости от сферы его деятельности. Основные условия: кандидат должен быть гражданином Российской Федерации, быть управленцем не старше 50 лет и иметь опыт руководства не менее пяти лет. Для участников младше 35 лет действуют облегченные условия, в соответствии с которыми опыт работы на руководящей должности может не превышать двух лет.

Конкурс проходит с октября по февраль 2018 года. С 24 ноября пройдут региональные полуфиналы в восьми федеральных округах, в феврале состоится финал для 100 лучших участников в Москве. Заявку через сайт можно подать до 6 ноября.