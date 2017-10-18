Лучше, чем в США: Шувалов пообещал счастье россиянам с высшим образованием

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Первый вице-премьер Игорь Шувалов рассказал, что считает главной целью экономического развития России на ближайшие шесть-семь лет.

"Цель номер один — это, чтобы при завершении следующего политического цикла, это 2024 год (когда будут очередные выборы президента РФ – ред.), любой, кто обладает базовым высшим образованием и способностью трудиться, мог чувствовать себя более счастливым, чем в США", — сказал он, отвечая на вопрос участника фестиваля молодежи и студентов, какая главная стратегическая цель экономического развития России.

МИА "Россия сегодня" выступает информпартнером Всемирного фестиваля молодежи и студентов. На главной площадке фестиваля в Сочи открыта фотовыставка с редкими кадрами ВФМС 1957 и 1985 годов из архива агентства. "Россия сегодня" является лидером по цитируемости среди российских СМИ и крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, госструктуры и самый широкий круг пользователей. Линейка информационных ресурсов агентства включает: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, РИА Рейтинг, Прайм, ИноСМИ.