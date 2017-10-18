Детский технопарк "Кванториум" открылся в Тамбове

ТАМБОВ, 18 окт — РИА Новости. В Тамбове открылся детский технопарк "Кванториум", в котором в этом году смогут заниматься около 800 школьников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации области.

По его словам, на оснащение "Кванториума" современным учебным оборудованием, программным обеспечением и расходными материалами был выделен 81 миллион рублей, в том числе 57 миллионов — из федерального бюджета.

"Мы увидели, что проект состоялся. Мы готовы оказывать ему поддержку и в дальнейшем. Всем ребятам — новых побед на национальных и международных олимпиадах и конкурсах", — сказал первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов на церемонии открытия "Кванториума".

Он добавил, что губернатор региона Александр Никитин курировал организацию "Кванториума" с самого начала.

Детский технопарк будет работать по направлениям: робоквантум, IT-квантум, лазерквантум, космоквантум, промышленный дизайн. В этом году в "Кванториуме" пройдут обучение школьники из Тамбова, Тамбовского района и моногорода Котовска.

Детские технопарки "Кванториум" создаются во всех регионах страны в соответствии с поручением президента России, а также в рамках приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей", реализуемого Минобрнауки РФ. К концу 2018 года обучать детей в детских технопарках "Кванториум" будут уже в 70 субъектах Российской Федерации.

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