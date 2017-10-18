Глава Минтруда призвал молодежь работать легально

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин призвал молодежь уходить из "серого" рынка занятости и работать легально, чтобы государство в дальнейшем могло обеспечивать старшее поколение.

В среду на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов Топилин принял участие в панельной дискуссии молодежного форума.

"В первую очередь хотелось, чтобы посыл был, что если заниматься работой, если работать, участвовать в этом общественном процессе, то участвовать легально", — сказал Топилин.

Министр пояснил, что если это будет происходить нелегально, в дальнейшем государство не сможет обеспечить старшее поколение.

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