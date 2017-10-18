В Минобрнауки предложили ежегодно тестировать школьников на наркотики

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Минобрнауки предлагает проводить социально-психологическое тестирование школьников и студентов каждый год, соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Проект приказа определяет периодичность проведения социально-психологического тестирования – ежегодно. Также проектом приказа предусматривается нововведение, касающееся категории обучающихся, в отношении которых начинается проведение соответствующего тестирования… социально-психологическое тестирование проводится в отношении лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, начиная с уровня основного общего образования", — говорится в пояснительной записке.

Реализация проекта не требует дополнительных финансовых расходов, отмечается в документе.