Вице-спикер ГД об идее рубить елки: леса надо сохранять, это наши легкие

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева, комментируя инициативу разрешить гражданам самостоятельно вырубать елки на Новый год, выступила за сохранение леса и компенсацию вырубки новыми деревьями.

В четверг заксобрание Карелии рассмотрит инициативу разрешить россиянам самостоятельно рубить елки на Новый год, после чего соответствующие поправки к Лесному кодексу планируется внести в Госдуму, сообщил РИА Новости в среду автор законопроекта Алексей Орлов. Депутат заметил, что сейчас "вырубка елей гражданами запрещена, что иногда толкает их на преступления, если в районе нет предпринимателей, которые торгуют новогодними елями, или юрлиц, заключающих договоры такой купли-продажи".

"Для нас сохранение лесов является одним из самых основных… Сегодня все законодательство Госдумы направлено именно на сохранение лесов, потому что слишком много вырублено, слишком много сожжено и слишком долго мы относились к этому бесхозяйственно", — сказала Тимофеева РИА Новости.

Парламентарий отметила, что лично не знакома с текстом законопроекта, поэтому его сложно оценивать, но в целом она является сторонником компенсаций. "Если где-то что-то вынуждено было вырублено, оно должно быть посажено, возможно, даже в двойном объеме", — пояснила она.

"Я все равно сегодня стою на страже экологии. И я сторонник того, что вырубка должна проходить только в экстренных случаях. Только если есть вынужденная необходимость вырубки леса, если это больное дерево, поврежденное дерево. И все-таки сторонник — если вырубил, то посадил. Пока эту инициативу не могу ни поддержать, ни сказать "да" или "против", потому что я сегодня выступаю за сохранение леса, это наши легкие", — добавила Тимофеева.