ОНФ и Минприроды будут вместе бороться с экологическими проблемами

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Эксперты Общероссийского народный фронта (ОНФ) и Министерство природных ресурсов и экологии России договорились об усилении совместной работы по решению экологических проблем, в частности по борьбе со свалками, в ближайшее время ОНФ обсудит этот вопрос на встрече с министром, сообщила пресс-служба ОНФ.

"Эксперты Народного фронта и министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской договорились об усилении совместной работы по решению экологических проблем, поступающих на геоинформационный ресурс ОНФ "Интерактивная карта свалок", — говорится в сообщении ОНФ.

По словам координатора проекта ОНФ "Генеральная уборка" Дмитрия Миронова, на "Интерактивную карту свалок" уже поступило более 14,3 тысячи обращений из всех регионов России. Ликвидировать удалось более 5,1 тысячи свалок, еще 6 с лишним тысяч проблем взяты в работу.

"В ходе конструктивного диалога, который прошел у нас с министром по природным ресурсам и экологии России в шатре ОНФ в рамках российской экологической недели, была достигнута договоренность об усилении совместной работы по оперативному решению экологических проблем, поступающих на сервис ОНФ "Интерактивная карта свалок". В ближайшее время по этому вопросу мы с министром проведем рабочую встречу", — цитирует пресс-служба движения слова Миронова.