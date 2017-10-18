Правительство утвердило календарь выходных дней на 2018 год

Праздничный салют в честь Дня Победы у Новодевичьего монастыря в Москве. Архивное фото

Праздничный салют в честь Дня Победы у Новодевичьего монастыря в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство утвердило план переноса выходных дней в 2018 году. Постановление, проект которого подготовил Минтруд, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Выходные дни шестое и седьмое января (суббота и воскресенье), совпавшие с праздничными днями, перенесут на девятое марта и второе мая. Кроме того, день отдыха в субботу будет трижды перенесен на понедельник: с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря — на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

Также за счет того, что выходные выпадают на субботы — 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, нерабочими станут понедельники — 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Таким образом, в 2018 году россияне будут отдыхать:

• с 30 декабря 2017-го по 8 января 2018 года;

• 23-25 февраля;

• 8-11 марта;

• с 29 апреля по 2 мая;

• 9 мая;

• 10-12 июня;

• 3-5 ноября.

Идея Жириновского

В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить новогодние каникулы дополнительными днями отпуска.

"Новогодние каникулы опять оставили, а статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек. Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума", — заявил он.

Политик предложил оставить эти дни в качестве дополнительного отпуска, чтобы человек сам решил, когда отдыхать.

По мнению Жириновского, в январские праздники россияне злоупотребляют алкоголем, так как "что делать еще человеку, если он не занят какой-то работой".

Он предложил ввести два отпуска: 30 календарных дней и 15 дополнительных. Общероссийских праздников, по его мнению, должно быть только три — 1 января, 9 мая и 12 июня.

Инициативы коммунистов

Еще в июне депутаты от КПРФ предложили увеличить число праздников. Так, парламентарии предлагали дать россиянам еще три выходных — 31 декабря, 18 марта и 7 ноября.

По мнению коммунистов, если 31 декабря станет нерабочим днем, россияне смогут "спокойно подготовиться к встрече Нового года" без ущерба для работы.

День воссоединения Крыма с Россией — 18 марта — праздник для всего народа, поэтому "он заслуживает быть нерабочим", отмечали авторы проекта.

Также депутаты предложили отдыхать 7 ноября — в День Великой Октябрьской социалистической революции. Зампред фракции Николай Коломейцев заявил, что это позволит "восстановить справедливость" в год столетия двух революций.

Впрочем, депутаты от КПРФ предлагали не только увеличить количество выходных, но и сократить действующие. В частности, они предложили отменить новогодние каникулы, мотивировав свою позицию тем, что из-за праздников россияне в начале нового года остаются без зарплаты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя это предложение, заявил, что это надо обсуждать с россиянами.

"И брать вот так вот переносы делать эмоционально в преддверии праздника — наверное, коллеги нас не поймут. Поэтому вначале все это обсудим, а дальше уже потом будем говорить о целесообразности", — сказал он.

Профсоюзы против

С резкой критикой предложения коммунистов выступил глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. По его словам, профсоюзы выступают против отмены новогодних каникул, поскольку это важное время для россиян, когда они могут побыть с семьей и набраться сил для дальнейшей успешной работы.

По его словам, нет ни одного россиянина, желающего отказаться от новогодних каникул. Он добавил, что есть "наглые" работодатели, которые хотят "превратить людей в рабов".

"Вот они говорят: "Зачем людям отдыхать, пусть работают и в субботу-воскресенье, и в Новый год, и первого мая". Вот таких я наблюдал, но это мизантропы", — сказал Шмаков.