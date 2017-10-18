Правительство утвердило календарь выходных дней на 2018 год

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Правительство утвердило план переноса выходных дней в 2018 году. Постановление, проект которого подготовил Минтруд, подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Выходные дни шестое и седьмое января (суббота и воскресенье), совпавшие с праздничными днями, перенесут на девятое марта и второе мая. Кроме того, день отдыха в субботу будет трижды перенесен на понедельник: с 28 апреля, 9 июня и 29 декабря — на 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.
Также за счет того, что выходные выпадают на субботы — 28 апреля, 9 июня и 29 декабря, нерабочими станут понедельники — 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.
Таким образом, в 2018 году россияне будут отдыхать:
• с 30 декабря 2017-го по 8 января 2018 года;
• 23-25 февраля;
• 8-11 марта;
• с 29 апреля по 2 мая;
• 9 мая;
• 10-12 июня;
• 3-5 ноября.
Идея Жириновского
В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить новогодние каникулы дополнительными днями отпуска.
Политик предложил оставить эти дни в качестве дополнительного отпуска, чтобы человек сам решил, когда отдыхать.
По мнению Жириновского, в январские праздники россияне злоупотребляют алкоголем, так как "что делать еще человеку, если он не занят какой-то работой".
Он предложил ввести два отпуска: 30 календарных дней и 15 дополнительных. Общероссийских праздников, по его мнению, должно быть только три — 1 января, 9 мая и 12 июня.
Инициативы коммунистов
Еще в июне депутаты от КПРФ предложили увеличить число праздников. Так, парламентарии предлагали дать россиянам еще три выходных — 31 декабря, 18 марта и 7 ноября.
День воссоединения Крыма с Россией — 18 марта — праздник для всего народа, поэтому "он заслуживает быть нерабочим", отмечали авторы проекта.
Также депутаты предложили отдыхать 7 ноября — в День Великой Октябрьской социалистической революции. Зампред фракции Николай Коломейцев заявил, что это позволит "восстановить справедливость" в год столетия двух революций.
Впрочем, депутаты от КПРФ предлагали не только увеличить количество выходных, но и сократить действующие. В частности, они предложили отменить новогодние каникулы, мотивировав свою позицию тем, что из-за праздников россияне в начале нового года остаются без зарплаты.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя это предложение, заявил, что это надо обсуждать с россиянами.
"И брать вот так вот переносы делать эмоционально в преддверии праздника — наверное, коллеги нас не поймут. Поэтому вначале все это обсудим, а дальше уже потом будем говорить о целесообразности", — сказал он.
Профсоюзы против
С резкой критикой предложения коммунистов выступил глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. По его словам, профсоюзы выступают против отмены новогодних каникул, поскольку это важное время для россиян, когда они могут побыть с семьей и набраться сил для дальнейшей успешной работы.
По его словам, нет ни одного россиянина, желающего отказаться от новогодних каникул. Он добавил, что есть "наглые" работодатели, которые хотят "превратить людей в рабов".
"Вот они говорят: "Зачем людям отдыхать, пусть работают и в субботу-воскресенье, и в Новый год, и первого мая". Вот таких я наблюдал, но это мизантропы", — сказал Шмаков.