Сенатор от Алтая готовит поправки против наскальных надписей туристов

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сенатор от Республики Алтай Владимир Полетаев разрабатывает поправки в КоАП РФ, наделяющие полицейских полномочиями пресекать так называемый "природный вандализм" – традицию оставлять на память надписи на природных объектах.

"Свои предложения после правовой экспертизы направим в МВД и попытаемся совместно найти оптимальное решение", — сообщил РИА Новости сенатор.

По его словам, "наскальная живопись", которую оставляют туристы на скалах, является "острейшей проблемой" для Горного Алтая. "Ситуация с многочисленными надписями на скалах и других природных объектах, которые оставляют отдыхающие, вызывает большую обеспокоенность у местных жителей. Для алтайского народа, считающего природу Горного Алтая святыней, эти скалы имеют особое значение. Надписи оставляются не только краской и кистью, но и молотком, ножом. И этого уже не исправить. Мы намерены защитить горы Алтая от вандалов и бескультурья", — отметил Полетаев.

По словам сенатора, подобные случаи происходят и в других регионах, привлекательных для туристов. По его словам, эта проблема так же остро стоит для регионов Северного Кавказа, Сибири и Крыма. В любом субъекте есть природные, культурно-исторические объекты, достопримечательности, которые часто подвергаются разрушению, повреждениям со стороны туристов, подчеркнул он.

Кроме того, по словам парламентария, совместно с законодателями Республики Алтай будут подготовлены поправки в региональное законодательство, ужесточающие ответственность за несанкционированное нанесение надписей и рисунков на природных объектах. Предлагается увеличить сумму штрафа до 1,5 тысячи рублей, а также расширить список объектов, на которые распространяется соответствующая статья, добавив в него "горы" и "скалы". Сейчас в законодательстве упоминаются только "придорожные камни", "природные, исторические и археологические памятники".

Как отметил Полетаев, в настоящее время идет развитие внутреннего и въездного туризма, стимулируется спрос на региональные турпродукты. "Значит, нужно одновременно готовить законодательство к негативным последствиям повышения турпотока. Планируемые изменения послужат профилактикой правонарушений в туротрасли", — убежден сенатор.