Донской рассказал, когда могут ввести экосбор на пластиковые пакеты

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Экологический сбор на пластиковые пакеты может быть введен в России в 2018-2020 годах, заявил глава Минприроды Сергей Донской.

Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести в России экологический сбор на пластиковые пакеты и поддержать производство бумажных.

"Мы сейчас подготовили изменения в законодательство и соответствующие нормативные акты… На пластиковые пакет и упаковку должен распространяться утилизационный сбор уже с 2018-2019-2020 годов. В принципе, со следующего года мы расширяем перечень", — сказал Донской журналистам после заседания оргкомитета по проведению Года экологии.