Донской рассказал о планах уборки на арктических островах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Более 50 тысяч тонн отходов будет вывезено с островов Арктики за шесть лет по итогам уборки в регионе, заявил глава Минприроды России Сергей Донской на заседании оргкомитета по проведению Года экологии.

"В Архангельской области идет очистка островов архипелага Земля Франца-Иосифа. В этом году общий объем ликвидированных загрязнений на островах Арктики по итогам шести лет составит более 50 тысяч тонн отходов", — сказал Донской.

Год экологии в России, объявленный в 2017 году, утвержден указом президента России в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития и сохранения биологического разнообразия. Правительством утвержден план мероприятий года по следующим направлениям: отходы, переход на наилучшие доступные технологии, вода, лес, Байкал, Арктика и климат, особо охраняемые природные территории и животный мир, экологическое просвещение.

В апреле 2010 года президент РФ Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра России, посетил Землю Франца-Иосифа и заявил о необходимости провести "генеральную уборку" в Арктике. После этого были организованы несколько исследовательских экспедиций, и летом 2012 года впервые прошла уборка территории, в которой приняли участие ученые, инженеры, а также наемные рабочие.