Компания "Моторика" и Альфа-банк представили протез, совершающий платежи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Компания "Моторика" совместно с Альфа-банком представила протез с возможностью проведения бесконтактных платежей, рассказал в ходе выступления на форуме "Открытые инновации" глава "Моторики" Илья Чех.

"Мы буквально сегодня запускаем с Альфа-банком технологию бесконтактной оплаты, встроенную в наши протезы. На самом деле, оплата в магазине — это настоящая боль для людей, которые используют протезы. Такими маленькими шагами мы решаем все проблемы, которые возникают у наших потенциальных пользователей протезов", — заявил Чех.

В протез руки "Страдивари", разработанный "Моторикой", можно разместить минитаг — карту от Альфа-банка, имитирующую банковскую карту. При оплате нужно поднести протез на близкое расстояние к терминалу оплаты. Если сумма покупки превышает 1 тысячу рублей, то оплату нужно будет подтвердить пин-кодом. По словам главы "Моторики", до конца года будут разработаны протезы, в которые будут встроены дополнительные функции, например, точка доступа Wi-Fi.

"Сейчас технологии разрабатываются сумбурно и те вещи, которые мы разрабатываем, решения, которые мы находим, — они достаточно дешевые. Если говорить про Россию, то в РФ все протезы, которые мы разрабатываем, люди получают бесплатно. У нас есть специальная программа, которая полностью обеспечивает взрослого и ребенка необходимыми протезами. Сегодня, с развитием технологий производства, цифрового проектирования, цена очень быстро снижается. Если пять лет назад протез стоил космических денег, то сегодня они достаточно дешевые, и такой подход позволяет снижать стоимость разработок, затраты на компоненты снижаются", — сообщил Чех.

Компания "Моторика" разрабатывает и производит современные индивидуальные тяговые и бионические протезы кисти и предплечья для детей и взрослых.

Форум "Открытые инновации" проходит в Москве 16-18 октября. Главной его темой заявлена "Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации". МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.