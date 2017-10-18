Около 800 тысяч гектаров российских лесов восстановили в течение года

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Около 800 тысяч гектаров леса восстановлено в России в 2017 году, заявил глава Минприроды Сергей Донской на заседании оргкомитета по проведению Года экологии.

"В 2017 году искусственное восстановление лесов выполнено, как и планировалось, в объеме 800 тысяч гектаров лесов, что соответствует уровню выбытия леса в результате сплошных рубок. Этот показатель значительно выше уровня прошлого года", — сказал Донской.

При этом помимо арендаторов в лесовосстановлении также участвуют граждане и общественные организации. Только в акции "Всероссийский день посадки леса" приняло участие более 4 миллионов человек, высажено около 50 миллионов деревьев на площади свыше 15 тысяч гектаров, рассказал министр.

"Поправки в Лесной кодекс РФ о "компенсационных лесах", о проекте которых мы говорили на прошлом заседании, на сегодня внесены в правительство России и сейчас проходят экспертизу в главном правовом управлении. Надеюсь, что в ближайшее время мы направим его в Госдуму", — уточнил Донской.

Как напомнил министр, документ обязывает при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередачи, а также при переводе земель лесного фонда в другие категории обеспечивать восстановление леса.

Год экологии в России — 2017 утвержден указом президента России в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития и сохранения биологического разнообразия. Правительством утвержден план мероприятий года по следующим направлениям: отходы, переход на наилучшие доступные технологии, вода, лес, Байкал, Арктика и климат, особо охраняемые природные территории и животный мир, экологическое просвещение.