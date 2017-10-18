Около 800 тысяч гектаров российских лесов восстановили в течение года

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Около 800 тысяч гектаров леса восстановлено в России в 2017 году, заявил глава Минприроды Сергей Донской на заседании оргкомитета по проведению Года экологии.
При этом помимо арендаторов в лесовосстановлении также участвуют граждане и общественные организации. Только в акции "Всероссийский день посадки леса" приняло участие более 4 миллионов человек, высажено около 50 миллионов деревьев на площади свыше 15 тысяч гектаров, рассказал министр.
Как напомнил министр, документ обязывает при разработке месторождений полезных ископаемых, строительстве трубопроводов, автомобильных дорог, линий электропередачи, а также при переводе земель лесного фонда в другие категории обеспечивать восстановление леса.
Год экологии в России — 2017 утвержден указом президента России в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития и сохранения биологического разнообразия. Правительством утвержден план мероприятий года по следующим направлениям: отходы, переход на наилучшие доступные технологии, вода, лес, Байкал, Арктика и климат, особо охраняемые природные территории и животный мир, экологическое просвещение.