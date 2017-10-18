В Год экологии в России проходят более шести тысяч мероприятий

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Более 6,5 тысячи экологических мероприятий проходят в России, лидерами по их числу стали, в частности, Москва, Тюменская и Саратовская области, заявил глава Минприроды России Сергей Донской на заседании оргкомитета по проведению Года экологии.

"Сегодня в целом в стране проводится более 6,5 тысячи мероприятий. Лидерами по числу мероприятий и вовлечению населения в природоохранную повестку стали Москва, Тюменская, Саратовская, Московская, Свердловская области, Санкт-Петербург, а также Мурманская, Челябинская области и Ставропольский край", — сказал Донской.

Как напомнил министр, план основных мероприятий изначально включал 234 пункта, а в дальнейшем распоряжением правительства был расширен до 259 пунктов, 70 из которых долгосрочные.

При этом во исполнение решения первого заседания оргкомитета всем регионам было рекомендовано разработать собственные региональные планы проведения Года экологии.

"В этой работе участвуют и крупные компании в рамках своих проектов корпоративно социальной ответственности", — добавил Донской.

Год экологии в России, объявленный в 2017 году, утвержден указом президента России в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития и сохранения биологического разнообразия. Правительством утвержден план мероприятий года по следующим направлениям: отходы, переход на наилучшие доступные технологии, вода, лес, Байкал, Арктика и климат, особо охраняемые природные территории и животный мир, экологическое просвещение.