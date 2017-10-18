Татарстан учтет опыт Абу-Даби при проведении WorldSkills в 2019 году

АБУ-ДАБИ, 18 окт — РИА Новости. Татарстан учтет опыт Абу-Даби по проведению соревнований WorldSkills во время подготовки к чемпионату мира WorldSkills-2019 в Казани, заявил журналистам президент Татарстана Рустам Минниханов в кулуарах чемпионата мира WorldSkills.

"Учтем то, что мы сегодня увидели здесь, как устроена площадка", — сказал Минниханов.

"Наши эмиратские коллеги, мы их знаем, готовы оказать любую консультацию. Самое сложное — организовать техническую часть, чтобы оборудование, технологии соответствовали тем задачам, которые утвердили WorldSkills", — заявил он.

Глава Татарстана также рассказал, что успел оценить необходимую для соревнований высоту временных сооружений. "Мы посмотрели схему организации и размещения здесь… основной и временный выставочный комплексы. Мы (проект в Казани) по территории соответствуем этим задачам", — сказал он.

По его словам, представители Татарстана принимают участие в семи компетенциях на чемпионате мира в Абу-Даби.

"Если мы будем проводить такие соревнования, а это олимпиада, я уверен, что престиж рабочих профессий будет расти", — добавил президент.

С 14 по 19 октября в Абу-Даби (ОАЭ) проходит мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills Abu Dhabi 2017. В нем принимает участие свыше 1,2 тысячи конкурсантов и около 1,1 тысячи экспертов, 60 официальных и технических делегатов из 59 стран и регионов-членов WorldSkills International. На чемпионате представлено 52 соревновательные компетенции, национальная сборная WorldSkills Russia состоит из 58 участников, которые задействованы во всех компетенциях. Татарстан в составе российской сборной представлен восемью участниками по семи компетенциям. Также три участника заявлены в дублирующем составе.

Следующий мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани летом 2019 года. Столица Татарстана была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа.

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