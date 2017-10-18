В России могут ввести экологический сбор на пластиковые пакеты

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Экологический сбор на пластиковые пакеты может быть введен в России, заявил спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Пластиковый пакет разлагается 300 лет… Может быть подумать о некоем экологическом сборе на полиэтиленовые пакеты, потому что ущерб они наносят кратно больше чем бумажные", — сказал Иванов заседании оргкомитета по проведению Года экологии.