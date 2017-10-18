Московские власти рассказали, как электробусы повлияют на экологию в городе

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Электробусы окажут положительное воздействие на экологию в российской столице, заявил журналистам глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

В мае этого года было принято решение о закупке 300 электробусов ежегодно в период 2018-2020 годов на условиях контракта жизненного цикла, предусматривающего сервисное обслуживание и ремонт на 15 лет.

"Процентное улучшение в любом случае ожидается… на экологию Москвы влияет комплекс различных мер, в том числе замена дизельных автобусов и автобусов на бензине на электробусы", — сказал Кульбачевский в ответ на вопрос о перспективных результатах введения электробусов вместо автобусов в Москве.

В августе Сергей Собянин принял постановление, предусматривающее замену традиционных автобусов с 2021 года на электробусы.