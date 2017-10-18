В Госдуму внесли проект о создании реестра недобросовестных перевозчиков

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Депутаты Московской областной думы внесли в Госдуму законопроект о введении реестра недобросовестных перевозчиков, соответствующий документ опубликован в среду в электронной базе нижней палаты парламента.

"Проектом федерального закона предлагается создать правовые условия для формирования и ведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ реестра недобросовестных перевозчиков", — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Реестр недобросовестных перевозчиков, по мнению авторов инициативы, позволит не допускать к участию в открытом конкурсе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников простого товарищества, которые не выполнили определенные требования. Например, не приступили к осуществлению регулярных перевозок в срок, установленный в соответствующих свидетельствах, осуществляли регулярные перевозки после вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, а также те, кто занимался нелегальными перевозками пассажиров.

"Проектом закона предлагается расширить перечень обстоятельств, при наступлении которых уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченный орган местного самоуправления, выдавшие свидетельство, обращаются в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок", — говорится в документе.

Кроме того, законодатели предложили расширить перечень проверок, проводимых органами государственного транспортного контроля, и ввести проверку за соблюдением расписания, являющегося приложением к свидетельству об осуществлении перевозок.

Данный законопроект, как отмечают его авторы, не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета.