В Госдуму внесли проект о создании реестра недобросовестных перевозчиков

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Депутаты Московской областной думы внесли в Госдуму законопроект о введении реестра недобросовестных перевозчиков, соответствующий документ опубликован в среду в электронной базе нижней палаты парламента.
"Проектом федерального закона предлагается создать правовые условия для формирования и ведения уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ реестра недобросовестных перевозчиков", — говорится в пояснительной записке законопроекта.
Реестр недобросовестных перевозчиков, по мнению авторов инициативы, позволит не допускать к участию в открытом конкурсе юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и участников простого товарищества, которые не выполнили определенные требования. Например, не приступили к осуществлению регулярных перевозок в срок, установленный в соответствующих свидетельствах, осуществляли регулярные перевозки после вступления в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, а также те, кто занимался нелегальными перевозками пассажиров.
Кроме того, законодатели предложили расширить перечень проверок, проводимых органами государственного транспортного контроля, и ввести проверку за соблюдением расписания, являющегося приложением к свидетельству об осуществлении перевозок.
Данный законопроект, как отмечают его авторы, не потребует дополнительных затрат из федерального бюджета.