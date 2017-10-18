Московские власти рассказали об улучшении качества воздуха в городе

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Воздух в Москве за последние 7 лет стал чище на 12%, сообщил журналистам глава департамента природы столицы Антон Кульбачевский в среду.

"За последние 7 лет качество воздуха улучшилось — в 2010 году количество выбросов в воздух составляло миллион тонн, в 2016 году мы получили на 120 тысяч тонн меньше, сейчас у нас 880 тысяч тонн", — сказал он, подытожив, что таким образом количество загрязнений снизилось на 12%.

К таким результатам, по словам главы ведомства, привел комплекс принятых мер, среди них решение транспортных проблем. Появились новые транспортные магистрали, такие как МЦК, обновляется общественный транспорт, введены ограничения по реализации топлива.

Создание новых общественных пространств и парков также сказались на снижении вредных выбросов, добавил глава департамента.

С 18 по 22 октября в Москве проходит экологическая неделя. Кульбачевский назвал ее культурным мероприятием, на котором показана связь культуры, духовности и экологии. "Охрана окружающей среды напрямую связана с патриотизмом, если ты любишь Родину, то ты любишь природу родного края. Важное мероприятие, чтобы люди осознали значение и важность экологии и охраны природы", — сказал Кульбачевский.