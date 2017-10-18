Московские власти рассказали об улучшении качества воздуха в городе

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Воздух в Москве за последние 7 лет стал чище на 12%, сообщил журналистам глава департамента природы столицы Антон Кульбачевский в среду.
К таким результатам, по словам главы ведомства, привел комплекс принятых мер, среди них решение транспортных проблем. Появились новые транспортные магистрали, такие как МЦК, обновляется общественный транспорт, введены ограничения по реализации топлива.
С 18 по 22 октября в Москве проходит экологическая неделя. Кульбачевский назвал ее культурным мероприятием, на котором показана связь культуры, духовности и экологии. "Охрана окружающей среды напрямую связана с патриотизмом, если ты любишь Родину, то ты любишь природу родного края. Важное мероприятие, чтобы люди осознали значение и важность экологии и охраны природы", — сказал Кульбачевский.