ГИБДД не будет увеличивать число сотрудников

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. ГИБДД РФ не будет увеличивать число своих сотрудников в связи с принятием нового административного регламента, сообщил на пресс-конференции начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.

"С учетом сокращения финансирования, вопрос об увеличении личного состава не рассматривается", — сказал Быков.

Он уточнил, что на текущий момент количество сотрудников ДПС в России не превышает 55 тысяч. Также Быков отметил, что количество стационарных постов ДПС за последние пять лет в стране сократилось более чем в три раза, а автопарк увеличился более чем на 6 миллионов автомобилей.

Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября. Документ меняет процедуру проверки документов на дорогах. В частности, будет отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Также наряды ДПС будут ориентированы на наблюдение за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети.