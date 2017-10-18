Водителей, доказавших трезвость, ГИБДД отвезет обратно к машине

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Если медицинское освидетельствование водителя на алкоголь дало отрицательный результат, сотрудники ГИБДД обязаны будут довезти водителя из лаборатории обратно к его машине, сообщил в среду начальник профильного управления ГИБДД РФ Александр Быков.

"Регламент дополнен нормой, обязывающей сотрудника полиции при отрицательном результате на состояние опьянения препроводить лицо к месту отстранения от управления транспортным средством", — сказал Быков.

Таким образом, если медицинское освидетельствование происходило на стационарном посту, куда водитель был доставлен, и водитель признан трезвым, то сотрудник обязан вернуть его к автомобилю.

Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября. В частности, документ меняет процедуру проверки документов на дорогах — будет отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов.