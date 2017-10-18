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Общество

Автор памятника Калашникову уверен, что его произведение "врастет в город"

11:2818.10.2017
(обновлено: 11:30 18.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПамятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. Архивное фотоПамятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Никаких предложений по поводу дополнения композиции памятника оружейнику Михаилу Калашникову не поступало; в данный момент нет необходимости менять в нем что-то, а правильное отношение к монументу сформируется гораздо позже, считает автор памятника, скульптор Салават Щербаков.

Видео демонтажа фрагмента памятника Калашникову в Москве
Появилось видео демонтажа схемы Шмайссера с памятника Калашникову
Ранее на своей странице в социальной сети Facebook историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на новом памятнике Калашникову в Москве изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47. Работы по корректировке ошибочного чертежа на подножии памятника были проведены сразу.

При этом скульптор Салават Щербаков сообщил РИА Новости, что срочной необходимости наносить новую гравировку на место удаленного чертежа на подножии памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве нет; он выражал готовность выслушать мнения по поводу того, какими элементами можно дополнить композицию.

"Никаких предложений не поступало… Никакой надобности что-то менять нет. Памятник решался и решен, над ним работали не один год. Он стоит в достойном месте, это памятник города Москвы. Памятники стоят десятилетиями, имеют длинную жизнь. К нему больше будет интереса или правильного отношения позже, когда он уже врастает в город", — сказал Щербаков.

Памятник был открыт в середине сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц.

В Москве открыли памятник Михаилу Калашникову
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПамятник всемирно известному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову открыли в Москве 19 сентября.Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Памятник всемирно известному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову открыли в Москве 19 сентября.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа церемонии открытия памятника присутствовала дочь оружейника, президент Межрегионального общественного фонда его имени Елена Калашникова.Дочь Михаила Калашникова на церемонии открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На церемонии открытия памятника присутствовала дочь оружейника, президент Межрегионального общественного фонда его имени Елена Калашникова.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМонумент представляет собой скульптуру знаменитого оружейника с автоматом АК-47 в руках.Церемония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Монумент представляет собой скульптуру знаменитого оружейника с автоматом АК-47 в руках.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВысота памятника составила семь с половиной метров.Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Высота памятника составила семь с половиной метров.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИзначально, установить памятник Калашникову планировали в Оружейном переулке Москвы в январе, однако из-за погодных условий открытие перенесли на май, а позже - на День оружейника, который отмечается 19 сентября.Церемония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Изначально, установить памятник Калашникову планировали в Оружейном переулке Москвы в январе, однако из-за погодных условий открытие перенесли на май, а позже - на День оружейника, который отмечается 19 сентября.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДочь Михаила Калашникова Нелли с внучкой на церемонии открытия памятника.Дочь М.Калашникова Нелли с внучкой на церемонии открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дочь Михаила Калашникова Нелли с внучкой на церемонии открытия памятника.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАвтором памятника является народный художник России Салават Щербаков.Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Автором памятника является народный художник России Салават Щербаков.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИнициатором установки памятника Михаилу Калашникову выступило Российское военно-историческое общество.Церемония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Инициатором установки памятника Михаилу Калашникову выступило Российское военно-историческое общество.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНа открытии памятника присутствовали министр культуры Владимир Мединский и скульптор Салават Щербаков.Министр культуры РФ Владимир Мединский и скульптор Салават Щербаков на церемонии открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
На открытии памятника присутствовали министр культуры Владимир Мединский и скульптор Салават Щербаков.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЦеремония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве.Церемония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Церемония открытия памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве.
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Иван
Сомневаюсь. Это мало напоминает искусство.
Жаль , что такому выдающемуся человеку поставили такой памятник.
11:42
18.10.2017
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