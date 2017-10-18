Автор памятника Калашникову уверен, что его произведение "врастет в город"

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. Архивное фото

Памятник оружейнику Михаилу Калашникову на пересечении Садово-Каретной и Долгоруковской улиц в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Никаких предложений по поводу дополнения композиции памятника оружейнику Михаилу Калашникову не поступало; в данный момент нет необходимости менять в нем что-то, а правильное отношение к монументу сформируется гораздо позже, считает автор памятника, скульптор Салават Щербаков.

Ранее на своей странице в социальной сети Facebook историк Юрий Пашолок обратил внимание, что на новом памятнике Калашникову в Москве изображён чертеж немецкой автоматической винтовки StG 44 вместо АК-47. Работы по корректировке ошибочного чертежа на подножии памятника были проведены сразу.

При этом скульптор Салават Щербаков сообщил РИА Новости, что срочной необходимости наносить новую гравировку на место удаленного чертежа на подножии памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве нет; он выражал готовность выслушать мнения по поводу того, какими элементами можно дополнить композицию.

"Никаких предложений не поступало… Никакой надобности что-то менять нет. Памятник решался и решен, над ним работали не один год. Он стоит в достойном месте, это памятник города Москвы. Памятники стоят десятилетиями, имеют длинную жизнь. К нему больше будет интереса или правильного отношения позже, когда он уже врастает в город", — сказал Щербаков.

Памятник был открыт в середине сентября на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц.