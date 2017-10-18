Водителям разрешено фиксировать действия сотрудников ДПС, заявили в ГИБДД

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Водителям не запрещается фиксировать действия сотрудников ГИБДД на видео, несмотря на то, что этот пункт убрали из нового административного регламента, сообщил на пресс-конференции начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.

"Из новой редакции административного регламента исключена норма, обязывающая сотрудников полиции не препятствовать использованию фото, видео и звукозаписывающей аппаратуры участников дорожного движения. Это решение обусловлено исчерпывающим перечнем обязанностей возложенных на полицию, и исключение указанной нормы не препятствует реализации конституционного права граждан свободно искать, получать, передавать, производить информацию любым законным способом", — сказал Быков.

Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября. Документ меняет процедуру проверки документов на дорогах. В частности, будет отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Также наряды ДПС будут ориентированы на наблюдение за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети.