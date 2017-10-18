Гаишники не будут устраивать "засады" на дорогах, заявили в ДПС

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД не смогут умышленно устраивать "засады" на дорогах — в соответствии с новым административном регламентом ведомства, патрульный автомобиль должен быть хорошо виден, сообщил на пресс-конференции начальник управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГИБДД РФ Александр Быков.

Ранее в СМИ появлялась информация, что новый административный регламент ГИБДД якобы позволяет сотрудникам полиции устраивать "засады", скрывая патрульные автомобили в неприметных местах.

"Основной посыл этого пункта — что автомобиль должен быть чётко и отчетливо виден участникам дорожного движения", — сказал Быков.

Быков уточнил, что из этого правила есть исключение: если участок дороги аварийно опасный, или на месте находится перелом рельефа, или это скоростной участок дороги, то сотрудники ГИБДД должны руководствоваться соображениями безопасности и расположить своё транспортное средство так, чтобы не допустить нежелательных последствий.

"Только в этих случаях допустима установка ТС с частичным закрытием: либо за переломом рельефа, либо каких-то инженерных сооружений", — подчеркнул Быков.

Он также отметил, что для противодействия коррупционной составляющей в административном регламенте закреплена норма, согласно которой сотрудники ГАИ должны все действия "по возможности совершать в зоне действия видеорегистраторов", которыми оборудованы все патрульные автомобили.

Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября. Документ меняет процедуру проверки документов на дорогах. В частности, отменяется запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Также наряды ДПС будут ориентированы на наблюдение за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети.