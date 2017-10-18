Правительство утвердило календарь выходных на 2018 год

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план переноса выходных дней в 2018 году. Соответствующее постановление правительства, проект которого был подготовлен Минтрудом, размещено в среду на сайте кабинета.

Так, выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), которые совпадают с нерабочими праздничными днями, переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря – на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря.

Таким образом, в 2018 году будут десятидневные "каникулы" с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года (новогодние каникулы и Рождество), три выходных с 23 по 25 февраля (День защитника Отечества), четырехдневный отдых с 8 по 11 марта (Международный женский день), четырехдневный отдых с 29 апреля по 2 мая (праздник весны и труда), выходной 9 мая в День Победы, трехдневный отдых с 10 по 12 июня (День России) и трехдневный отдых с 3 по 5 ноября (День народного единства).