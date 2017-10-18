"Лаборатория Касперского" откроет центр кибербезопасности в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт — РИА Новости. Научно-образовательный центр кибербезопасности "Лаборатории Касперского" будет открыт в Дальневосточном федеральном университете на острове Русском 24 октября, сообщает пресс-служба вуза.

"Открытие центра — важный шаг в реализации соглашения о сотрудничестве между ДВФУ и "Лабораторией Касперского". Центр будет предоставлять образовательные и консультационные услуги, помогать студентам осваивать новые информационные технологии и программные продукты", — говорится в сообщении.

Руководитель образовательных программ "Лаборатории Касперского" Дмитрий Постельник отметил, что компания планирует совместные научные исследования с университетом.

"Мы рассчитываем вместе улучшить образовательные программы ДВФУ, а также готовы на сотрудничество с офисами компании. Часовой пояс Владивостока позволяет сделать неразрывную цепочку для 24-часовой разработки — мечте IT-специалистов", — отметил проректор по развитию ДВФУ Дмитрий Земцов.

Церемония открытия центра кибербезопасности пройдет в рамках форума IT-сообщества Русский MeetUp, который впервые пройдет в ДВФУ. На нем специалисты "Лаборатории Касперского" прочтут лекции о киберугрозах в современном мире и образовательных инициативах компании. Руководитель лаборатории защиты информации от внутренних угроз Илья Терещенко выступит с темой "Защита персональных данных: актуальность, закон и обязанности".

Форум Русский MeetUp пройдет в ДВФУ 23-25 октября.