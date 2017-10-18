Telegram не заблокируют из-за отказа предоставить данные, заявил юрист

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, представляющий в суде интересы Telegram, заявил, что речь о блокировке мессенджера в ближайшее время идти не будет, вне зависимости от того, чем закончится апелляция, это отдельная процедура.

В понедельник стало известно, что мировой суд №383 Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. После этого основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что в течение пары дней планирует выбрать юристов, которые займутся этим делом. Команда получила около 200 предложений и выбрала правозащитников "Агоры" — они будут представлять интересы Telegram в российских судах.

"Задача-максимум — добиться прекращения административного дела. Если этого не произойдет, работа юристов на этом не завершится, наоборот. Telegram не будет заблокирован сразу после апелляции при любом ее исходе. Это отдельная процедура, она может вытекать из этого дела. Цель инициатора, очевидно, не в том, чтобы получить с компании 800 тысяч в бюджет. Это тоже понятно", — написал Чиков в своем канале в Telegram.

Он отметил, что сейчас работа концентрируется вокруг обжалования постановления судьи от 16 октября. У Telegram есть 10 дней на подачу жалобы, ее рассмотрение пройдет в Мещанском районном суде Москвы.

"Весь процесс будет максимально прозрачным и публичным, насколько будут позволять обстоятельства. Это не дело Павла Дурова, не дело компании Telegram Messenger LLP. Это дело 100 миллионов пользователей Telegram в России и остальном мире, и шире всех интернет-пользователей, в чью переписку, личные данные, почту, чаты, то есть в частную жизнь стремятся влезть представители спецслужб", — заключил Чиков.

В сентябре Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении антитеррористического "закона Яровой", который, по его словам, мог бы стать основанием для судебных процессов. Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.

Позднее Дуров заявил, что требования ФСБ технически нереализуемы и к тому же противоречат Конституции РФ.