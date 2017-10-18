Telegram не заблокируют из-за отказа предоставить данные, заявил юрист

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, представляющий в суде интересы Telegram, заявил, что речь о блокировке мессенджера в ближайшее время идти не будет, вне зависимости от того, чем закончится апелляция, это отдельная процедура.
"Задача-максимум — добиться прекращения административного дела. Если этого не произойдет, работа юристов на этом не завершится, наоборот. Telegram не будет заблокирован сразу после апелляции при любом ее исходе. Это отдельная процедура, она может вытекать из этого дела. Цель инициатора, очевидно, не в том, чтобы получить с компании 800 тысяч в бюджет. Это тоже понятно", — написал Чиков в своем канале в Telegram.
Он отметил, что сейчас работа концентрируется вокруг обжалования постановления судьи от 16 октября. У Telegram есть 10 дней на подачу жалобы, ее рассмотрение пройдет в Мещанском районном суде Москвы.
В сентябре Дуров сообщил, что ФСБ составила на мессенджер протокол о нарушении антитеррористического "закона Яровой", который, по его словам, мог бы стать основанием для судебных процессов. Согласно опубликованному Дуровым документу, спецслужба уличила Telegram в "неисполнении обязанности предоставлять информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений". Сама ФСБ эту информацию не комментировала.
Позднее Дуров заявил, что требования ФСБ технически нереализуемы и к тому же противоречат Конституции РФ.