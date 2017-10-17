В Совфеде предложили Минкомсвязи ограничить работу пяти американских СМИ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета предложила Минкомсвязи ввести ограничения в отношении действующих на территории России пяти американских СМИ, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

"В списке пять американских СМИ, чья деятельность на территории России может считаться пропагандистской, а не журналистской", — сказал собеседник агентства.

Он подтвердил, что в списке есть Голос Америки, Радио Свобода и CNN.

Окончательное решение, по словам собеседника агентства, будет принято на заседании комиссии 23 октября. Затем предложение будет направлено в Минкомсвязь, сказал он.