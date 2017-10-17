"Чемпион Земли" из Мумбаи поразился чистоте сочинских пляжей

Владимир Путин на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой. 17 октября 2017

Владимир Путин на встрече с участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой. 17 октября 2017

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Автор самого известного в мире проекта по уборке пляжей Афроз Шах из Индии, прибывший на Всемирный Фестиваль молодежи и студентов в Сочи, удивился чистоте местных пляжей.

Шах стал известен после того, как он вместе с единомышленниками очистил от мусора пляж в своем родном Мумбаи. Добровольцы за 86 недель вывезли более 5 тысяч тонн отходов, в основном пластика. За это Шах получил от ООН титул "Чемпиона Земли".

С тех пор, в какой бы стране ни оказался Афроз, он всегда приходит на пляжи рек, озер, морей и океанов и собирает мусор. Однако в Сочи он не смог продолжить свою традицию, так как на пляжах Имеретинской набережной мусора не оказалось.

Шах поблагодарил жителей Сочи и местные власти за то, что они помогают сохранять пляжи в чистоте и таким образом защищают экосистему моря. "Хочу еще раз подчеркнуть, что местные власти действительно делают очень хорошую работу, я очень хотел бы, чтобы в моем родном городе в Мумбаи местные власти делали такую же хорошую работу по очистке пляжей", — сказал он.

Имеретинская приморская набережная является самой протяженной в Сочи — более 6 километров от реки Псоу до реки Мзымты. Здесь расположена 21 пляжная территория, все они соответствует самым современным международным требованиям.