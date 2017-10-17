Памфилова изучит ситуацию с отменой прямых выборов глав муниципалитетов

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова по просьбе участника Всемирного фестиваля молодежи и студентов пообещала проанализировать ситуацию, с отменой прямых выборов глав муниципалитетов в Подмосковье, в частности, в Одинцовском районе.

Один из участников фестиваля на встрече с Памфиловой рассказал, что Мособлдума "пару лет назад запретила выборы глав муниципалитетов в Подмосковье", и теперь главу выбирает совет депутатов. По его словам, в его Одинцовском районе не очень высокий рейтинг у главы. Участник спросил у главы ЦИК, что делать жителям, чтобы добиться возможности демократичным способом выбрать "своего главу".

"Со своей стороны, я эту ситуацию проанализирую, но от гражданской активности очень многое зависит… Вы знаете, что у на 85 субъектов РФ, и очень большие полномочия у регионов. Они решают, это в праве законодательного органа области решать такие проблемы. Вопрос только в том, кого вы туда навыбирали. Это не компетенция ЦИК", — сказала Памфилова.