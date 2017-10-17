"Много боли нанесла мне": Джигарханян заявил, что не готов простить жену

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Знаменитый актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян, находящийся на лечении в больнице, заявил, что не готов простить свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая, по его словам, причинила ему много боли.

Ранее РИА Новости в 57-й городской больнице Москвы сообщили, что состояние Джигарханяна – средней тяжести, более-менее стабильное, он поступил в больницу 10 октября. Позже "Российская газета" сообщила, что 82-летний артист намерен развестись со своей 38-летней супругой, генеральным директором Московского театра под руководством Джигарханяна Цымбалюк-Романовской.

"Самое сложное, что в моей жизни произошли не очень хорошие процессы. Была у меня жена, как у нормального человека. Потом оказалось – то ли я ей не нравлюсь, то ли она мне не нравится… грустно, поверь мне. Сейчас очень трудно произношу ее фамилию, много боли нанесла мне, несправедливой боли. Всегда боюсь, когда даже близкие люди начинают близко подъезжать ко мне. Ой, я говорю, нет, дайте мне подумать и принимать какое-то решение. А то актив такой комсомольский", — сказал Джигарханян в эфире в эфире программы "Прямой эфир с Андреем Малаховым".

На вопрос готов ли актер простить свою супругу он ответил отрицательно. "Нет, сейчас говорю: нет. И даже, думаю, что уверенно говорю: нет", — добавил Джигарханян.

Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. Незабываемые роли в ставших культовыми фильмах — "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я Ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43" и многих других — сделали его одним из самых известных и любимых актеров в России. Всего на счету у Джигарханяна около 250 ролей в театре и кино.