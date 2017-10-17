Сотрудников дептранса в Москве пересадят на такси в целях экономии

Автомобиль такси на Лубянской площади в Москве. Архивное фото

Автомобиль такси на Лубянской площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Сотрудники транспортного комплекса Москвы, включая руководителей департамента транспорта, станут пользоваться услугами такси и каршеринга взамен служебных машин с конца текущего года, сообщил журналистам руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

"С конца 2017 года сотрудники транспортного комплекса будут пользоваться такси или каршерингом. Это почти 20% экономии", — сказал Ликсутов журналистам во вторник.

Он пояснил, что сегодня в транспортный комплекс входят Московский метрополитен, ЦОДД, ГУП "Мосгортранс", ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП), Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) и другие предприятия, подведомственные департаменту.