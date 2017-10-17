Детям могут законодательно запретить посещать мероприятия "18+"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Законопроект, запрещающий вход на мероприятия "18+" детям, запрещающий показ трейлеров со сценами "18+" перед фильмами с меньшими возрастными маркерами и предусматривающий предъявление удостоверения личности при покупке билетов на мероприятия, скоро будет внесен в Госдуму, сообщила директор нормативно-правового департамента Минкультуры РФ Наталья Ромашова.

"Мы предлагаем не только закрепить и оставить этот механизм, который носит предупредительный характер, но и ввести некие запреты, например, запретить организаторам театрально-зрелищных мероприятий, концертных мероприятий вообще допускать детей на мероприятия, если эти мероприятия носят категорию "18+", — сказала Ромашова во вторник в ходе заседания экспертного совета "О перспективах совершенствования законодательства о семье, защите материнства, отцовства и детства".

Кроме этого, законопроектом предусмотрено предъявление удостоверения личности при покупке билета на то или иное мероприятие, как это происходит при продаже алкоголя или табака.

"Министерство культуры подготовило данный законопроект, он вносит изменения в закон о защите детей от информации. Законопроект мы внесли уже в правительство, сейчас он находится на рассмотрении в Администрации президента и скоро будет внесен в Государственную думу", — уточнила она.

Кроме этого, Минкультуры также предлагает сократить расстояние, на котором разрешено распространение информационной продукции, запрещенной для детей, со 100 метров до 50 метров от детских учреждений.

"Библиотеки обслуживают и детей, и взрослых, поэтому мы вводим норму, которая дает правительству право установить именно правила, каким образом должны быть ограничены книги "18+" и чтобы они не были в общем доступе у ребенка", — сказала она.

Изменения коснутся и рекламных трейлеров перед киносеансами.

"Мы вводим прямой запрет, если киноанонс фильма "18+" показывается перед фильмами меньшей категории "16, 14, 6+", то они не должны содержать сцены, которые носят категорию "18+", запрещены для показа ребенку. Я прошу поддержать, поскольку законопроект скоро поступит в Думу", — заключила Ромашова.

"Мы с удовольствием будем поддерживать", — ответила глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.