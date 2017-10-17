Кузнецова поручила проверить интернат, где детей заставляли пить мочу

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что сотрудники ее аппарата проведут выездную проверку интерната в Ярославской области где, по сообщениям СМИ, якобы унижали детей, а также проинспектируют и другие детские учреждения региона.

Ранее сообщалось, что следственные органы начали проверку по сообщениям СМИ об издевательствах над несовершеннолетними воспитанниками одного из интернатов для детей с особенностями развития в Ярославской области. Согласно данным СМИ, в качестве наказания за нарушение дисциплины подростков заставляли пить их мочу. К выяснению ситуации подключился региональный детский омбудсмен, заявивший, что в беседе с ним сотрудники интерната подтвердили описанные в СМИ факты.

Во вторник замдиректора регионального департамента образования Светлана Астафьева сообщила РИА Новости, что директор интерната уволена.

"По имеющимся данным и проанализировав все то, что у нас на данный момент есть, мы приняли решение о выезде в Ярославскую область, будет осуществлен мониторинг не только этого учреждения, но и ряда других, в которых находятся дети, для того чтобы проанализировать всю ситуацию на месте. Безусловно, потом у нас будут четкие заключения и решения по этому вопросу", — сказала Кузнецова журналистам.

Она добавила, что находится на связи со Следственным комитетом.